Глобальный ответ: треть мировой экономики ввела пошлины против США

Страны, составляющие 35% мирового ВВП, ввели ответные пошлины против США, подсчитали «Известия». В частности, таможенные сборы согласовали в ЕС, но там углубляется раскол: Венгрия выступила против пошлин, а Италия и Словакия намерены вести переговоры.