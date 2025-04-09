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Глобальный ответ: треть мировой экономики ввела пошлины против США

Глобальный ответ: треть мировой экономики ввела пошлины против США

Страны, составляющие 35% мирового ВВП, ввели ответные пошлины против США, подсчитали «Известия». В частности, таможенные сборы согласовали в ЕС, но там углубляется раскол: Венгрия выступила против пошлин, а Италия и Словакия намерены вести переговоры.

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