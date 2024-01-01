Россия стала председателем в СНГ

С 1 января 2024 года Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств (СНГ), одной из ключевых задач на этот год будет укрепление авторитета организации, укрепление связей СНГ с некоторыми региональными объединениями, а также совместное противодействие внешним вызовам.