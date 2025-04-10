Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук сделал громкое заявление, обвинив главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что тот отправляет граждан своей страны на гибель ради компенсации собственных комплексов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии