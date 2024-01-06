Частный самолет с актером фильма «Валькирия» Оливером и его детьми потерпел крушение Юлия СоколоваНакануне, в результате трагического крушения небольшого самолета на Карибских островах, жизнь известного актера Кристиана Оливера и его двух дочерей трагически оборвалась.
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