Адвоката, подозреваемого в мошенничестве задержали и доставили в Приморский край

В Приморском крае выявлен случай мошенничества, в котором участвовал адвокат из Краснодарского края. Следственным комитетом предъявлено обвинение адвокату по статье о мошенничестве, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета ПК.
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