Адвоката, подозреваемого в мошенничестве задержали и доставили в Приморский край

В Приморском крае выявлен случай мошенничества, в котором участвовал адвокат из Краснодарского края. Следственным комитетом предъявлено обвинение адвокату по статье о мошенничестве, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета ПК.