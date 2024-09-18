Власти РФ планируют сократить поддержку малого бизнеса

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев На новый федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в ближайшие шесть лет планируется направить из бюджета 329,5 млрд рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на документы правительства к профильному совещанию 3 сентября.
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