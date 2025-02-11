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Рогов заявил, что репост Трампа статьи со словами Путина стал сигналом ЕС

Рогов заявил, что репост Трампа статьи со словами Путина стал сигналом ЕС

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выразил мнение, что репост американским лидером Дональдом Трампом статьи со словами его российского коллеги Владимира Путина является сигналом и посланием для Евросоюза.

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