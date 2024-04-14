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"Если бы всё, что запустил Иран, долетело до Израиля, то ответный ядерный удар случился сегодня ночью". Зачем Тегеран пошел в атаку?

"Если бы всё, что запустил Иран, долетело до Израиля, то ответный ядерный удар случился сегодня ночью". Зачем Тегеран пошел в атаку?

Сегодня 4,2K прочитали В ночь с 13 на 14 апреля Иран осуществил самый массовый удар по Израилю, в котором были использованы, по данным The New York Times, более 300 ракет и БПЛА.

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Комментарии
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Так будет
ждем-с, когда Иран все таки наебнет по исраилю не по детски....не товарисчи исраильтяне, только не надо ломиться обратно, в вами так ненавидимую Россию....все в сад - в гейропу, к борделю, к пиндосам, коих вы так любите взасос, в отсос. Там ваши браться ротшильды, рокфеллеры, разные там морганы и прочие ваши близки родственники. Бабла у них завались, вам столько и не снилось, они вам обязательно помогут, выделят всем по гектару дальневосточных пиндосских земель, в районе манхеттена, вокруг статуи свободы и дерьмократии по пинодсски. Ну, а там глядишь, и мы по пиндостану наебнём, чтобы все сразу в труху. Это такая коротенькая перспектива на будущее
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