"Если бы всё, что запустил Иран, долетело до Израиля, то ответный ядерный удар случился сегодня ночью". Зачем Тегеран пошел в атаку?

Так будет

ждем-с, когда Иран все таки наебнет по исраилю не по детски....не товарисчи исраильтяне, только не надо ломиться обратно, в вами так ненавидимую Россию....все в сад - в гейропу, к борделю, к пиндосам, коих вы так любите взасос, в отсос. Там ваши браться ротшильды, рокфеллеры, разные там морганы и прочие ваши близки родственники. Бабла у них завались, вам столько и не снилось, они вам обязательно помогут, выделят всем по гектару дальневосточных пиндосских земель, в районе манхеттена, вокруг статуи свободы и дерьмократии по пинодсски. Ну, а там глядишь, и мы по пиндостану наебнём, чтобы все сразу в труху. Это такая коротенькая перспектива на будущее