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Царьград

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Противник признал ситуацию "сложной для ВСУ": свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Противник признал ситуацию "сложной для ВСУ": свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

ВСУ нанесли удар по Самарской области, русские войска наступают в Константинополе, на Купянском и других направленияхМассированный налёт на объекты энергетики в Одессе был организован вооружёнными силами России в ночь на 19 февраля.

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