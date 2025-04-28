В Крыму газифицируют более 6 500 домовладений

В рамках реализации программы газификации населенных пунктов Республики Крым, утвержденной в декабре 2023 года, к сетям подключено около 21,8 тысячи домовладений, а введено в эксплуатацию более 1,1 тысячи км сетей газоснабжения.
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