Я не буду играть в России: Малкин заявил, что закончит карьеру в «Питтсбурге»

Хоккеисту уже приходилось опровергать слухи о возможном возвращении в Россию.фото: nhl.com/penguinsРоссийский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что не намерен возвращаться на Родину для продолжения карьеры в КХЛ.