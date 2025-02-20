Я не буду играть в России: Малкин заявил, что закончит карьеру в «Питтсбурге»

Хоккеисту уже приходилось опровергать слухи о возможном возвращении в Россию.фото: nhl.com/penguinsРоссийский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что не намерен возвращаться на Родину для продолжения карьеры в КХЛ.
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