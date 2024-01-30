Блинкен: Ближний Восток переживает самое серьезное с 1973-го обострение ситуации

Ближневосточный регион в настоящий момент переживает самое серьезное с 1973-го обострение ситуации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
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