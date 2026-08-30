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Zero Hedge

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US Steps Up Africa Push As China Expands Economic, Security Footprint

US Steps Up Africa Push As China Expands Economic, Security Footprint

US Steps Up Africa Push As China Expands Economic, Security Footprint Authored by Arthur Zhang via The Epoch Times, The Trump administration says it has helped close 37 commercial deals worth $25.

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