Чуешь, чем пахнет? 11 причин, почему пропало обоняние, и это не только COVID-19

Частичная (гипосмия) или полная (аносмия) потеря обоняния, а также изменение обонятельных ощущений — паросмия — распространенные симптомы, которые люди наблюдали у себя при развитии новой коронавирусной инфекции.
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