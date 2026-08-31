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Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

Силы миссии ЕС IRINI в воскресенье провели проверку танкера MV Sun в Средиземном море из-за подозрений в использовании ложного флага — это уже шестое судно, попавшее под прицел европейцев за последнее время.

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