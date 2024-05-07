Невероятно, как мужчина с золотыми руками преобразил свою скучную комнату

Зонирование комнаты - это очень важно. Особенно актуально для помещений с маленькой площадью. В небольших квартирах часто нет возможности выделить целую комнату под рабочий кабинет.
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