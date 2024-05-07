Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Великолепно! Очень криативно.Невероятно, как м...
  • Лидия Андреева
    Молодец!Невероятно, как м...
  • Елена Гайдукова
    а еще где откручивается внизу, то насыпать мелких гвоздиков и когда надо взять- отвинтить крышку и взять сколько надоКак же мне надоел...

Невероятно, как мужчина с золотыми руками преобразил свою скучную комнату

Невероятно, как мужчина с золотыми руками преобразил свою скучную комнату

Зонирование комнаты - это очень важно. Особенно актуально для помещений с маленькой площадью. В небольших квартирах часто нет возможности выделить целую комнату под рабочий кабинет.

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Комментарии
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Лидия Андреева
Молодец!
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4 час.
Майя Maja
Великолепно! Очень криативно.
Ответить
3 час.

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