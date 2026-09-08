Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Путин не Козлевич, но ксёндзы стараются

Путин не Козлевич, но ксёндзы стараются

Монолог колхозницы Александры Соколовой из фильма" Член правительства", чтоб опять и снова подписаться под каждым словом простой русской женщины: - Все мы тут простые да обыкновенные… А вот почему-то из других держав к нам за умом-то едут, вокруг Кремля-то всю дорогу в песок истолкли! Значит, есть у нас на все царства улики и на все капканы ключ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Если кому-то непонятны цели приезда "переговорщиков" из США, то явно не руководству России. Соблюли все дипломатические формальности, хотя эти двое не являются госслужащими, а просто - "доверенные люди" Трампа. Ну и ладно, покажем уважение - "Наше вам с кисточкой!"
По факту - "Грустное зрелище. Буквально душераздирающее." и анализ финансового состояния США с выплатой процентов по госдолгу более $1 триллиона долларов в 2027 году наводит на размышление - очень возможно захотят "замутить" локальную войну в Европе, но чтобы самим остаться в стороне.
Поэтому вместе с "двумя" прилетели ещё и те, кто разговаривал о своих "делах" - что будет в случае чего. Это если Украина "посыпется" весной или осенью.

Профиль пользователя Анатолий Страшко
Анатолий Страшко

Статья умная. По полочкам все разложено для тех кто не сомневался хоть в какой-то порядочность англосаксов . Нет её  и быть не может. Родились бандитами  и уйдут бандитами. Россия вперед. Победа будет за нами.