Politico: дипломаты Евросоюза опасаются срыва предстоящего 6 марта саммита

Дипломаты Евросоюза опасаются срыва предстоящего 6 марта саммита, посвященного событиям на Украине и укреплению европейской обороны, из-за несогласия Венгрии и поддерживающих ее стран по ключевым положениям.
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