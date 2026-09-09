Происшествия
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Происшествия

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В Свердловской области несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в приготовлении к диверсии

В Свердловской области несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в приготовлении к диверсии

Следственными органами СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 14-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.

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