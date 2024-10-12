Си Цзиньпин встретился с высокопоставленным чиновником КПВ

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/, председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в Пекине встретился с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/, постоянным членом Секретариата ЦК КПВ Лыонг Кыонгом.
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