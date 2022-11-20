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Семью Анжелики Агурбаш выселили из квартиры в Москве

Семью Анжелики Агурбаш выселили из квартиры в Москве

«Семью Анжелики Агурбаш выселили из квартиры в московском районе Крылатское. Из-за того, что её бывший муж задолжал полмиллиарда рублей компании "Агроком Холдинг", которая принадлежит владельцу греческого ФК ПАОК Ивану Саввиди», — сообщает Mash.

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