Семью Анжелики Агурбаш выселили из квартиры в Москве

«Семью Анжелики Агурбаш выселили из квартиры в московском районе Крылатское. Из-за того, что её бывший муж задолжал полмиллиарда рублей компании "Агроком Холдинг", которая принадлежит владельцу греческого ФК ПАОК Ивану Саввиди», — сообщает Mash.