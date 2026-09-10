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Батраков: «Ощущаю, что в России поддерживают. Буду стараться продвигать страну»

Батраков: «Ощущаю, что в России поддерживают. Буду стараться продвигать страну»

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков рассказал, что знает о том, что его поддерживают в России, хотя он старается часто не бывать в социальных сетях.

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