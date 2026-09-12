my model 9:30 ny time Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Guizz_X "This model with the knowledge of my last post = guaranteed profitability in the market".
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