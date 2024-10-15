Тренер Бушманов: не стоит совсем запрещать видеоигры футболистам

Бывший футболист московских "Спартака", ЦСКА и "Торпедо", а ныне тренер Евгений Бушманов высказался о возможности внесения в контракты игроков пункта о запрете видеоигр на фоне истории с введенными санкт-петербургским "Зенитом" ограничениями для своего нового нападающего Александра Соболева по проводимому времени за игрой в Dota 2.