Ольга Бузова снимет необычное реалити-шоу в обычном колледже и выступит в роли лаборанта химического анализа

Ольга Бузова снимет необычное реалити-шоу в обычном колледже и выступит в роли лаборанта химического анализаВолгоград попадёт в кадр образовательного реалити-шоу «Ольга Вузова» — проекта, который в новом сезоне решил развернуться от привычного глянца в сторону среднего профессионального образования и инженерных специальностей.