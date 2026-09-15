Ольга Бузова снимет необычное реалити-шоу в обычном колледже и выступит в роли лаборанта химического анализа

Ольга Бузова снимет необычное реалити-шоу в обычном колледже и выступит в роли лаборанта химического анализаВолгоград попадёт в кадр образовательного реалити-шоу «Ольга Вузова» — проекта, который в новом сезоне решил развернуться от привычного глянца в сторону среднего профессионального образования и инженерных специальностей.
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