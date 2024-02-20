РБК: российские авиакомпании выкупили 165 самолетов у иностранных лизингодателей

Несколько российских авиакомпаний выкупили 165 самолетов у иностранных лизингодателей. По данным РБК, выкупленные Россией самолеты — это около 40 процентов от того импортного парка (примерно 400 воздушных судов), который принадлежал западным лизингодателям и остался в нашей стране, несмотря на введенные в 2022 году санкции и требования иностранных лессоров вернуть авиалайнеры.