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РБК: российские авиакомпании выкупили 165 самолетов у иностранных лизингодателей

РБК: российские авиакомпании выкупили 165 самолетов у иностранных лизингодателей

Несколько российских авиакомпаний выкупили 165 самолетов у иностранных лизингодателей. По данным РБК, выкупленные Россией самолеты — это около 40 процентов от того импортного парка (примерно 400 воздушных судов), который принадлежал западным лизингодателям и остался в нашей стране, несмотря на введенные в 2022 году санкции и требования иностранных лессоров вернуть авиалайнеры.

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