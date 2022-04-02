ЭНЕРГИЯ ДНЯ 2 апреля 2022 года

Энергетический прогноз на второе апреля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 973 =Болезни современных людей возникают в результате закупоривания Энергий в их организмах =Вдохновение - это тонкий ручеек Света, проистекающий из Знания Беспредельного и Вечного = Взаимоотношения - это труд Души, в них надо вложить Силу и созидательную Энергию= Всё, чем является человек, - следствие его Мудрости, всё, чем он станет, - следствие его причин = Все проступки возникают из-за разума.