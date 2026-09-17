Участковый из Кунашакского района поборется за звание лучшего в России

В Челябинской области определился победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый». Им стал старший лейтенант полиции Ильяс Галимов, представляющий отдел МВД России по Кунашакскому району.
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