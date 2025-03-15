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Костюченок о сезоне: «Задача‑минимум была попасть в плей-офф. «Амур» много раз проиграл в одну шайбу, хотя был лучше соперника. За красивый хоккей очков не дают»

Сегодня хабаровчане победили «Барыс» со счетом 5:2. – Хороший первый период, особенно начальные 10 минут.

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