Прокуроры добились выплаты более 650 млн пострадавшим от приставов

Известия/Павел Бедняков Прокуроры добились выплаты более 650 миллионов рублей россиянам, которые пострадали в результате неправомерных действий приставов, сообщил 28 февраля официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.
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