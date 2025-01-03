Экономист Табах: основой экономической политики Трампа станет протекционизм

Основами экономической политики избранного президента США Дональда Трампа станут протекционизм и опора на интересы частных компаний, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
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