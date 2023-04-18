Губернатор Ямала поручил усилить противопожарную безопасность в округе

В Салехарде состоялось заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатора. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности в майские праздники и повышения антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.
В Салехарде состоялось заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатора. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности в майские праздники и повышения антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.
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