Актер Евгений Герасимов вместе с супругой приняли участие в выборах в формате ДЭГ

Художественный руководитель Театра Луны на Малой Ордынке, актер, народный артист РФ Евгений Герасимов посетил Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами и рассказал, чем удобно дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
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