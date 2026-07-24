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Царьград

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Министр Кравцов: 70 детских лагерей модернизированы в 2026 году

Министр Кравцов: 70 детских лагерей модернизированы в 2026 году

В 2026 году в рамках программы модернизации обновлены 70 детских лагерей в 44 регионах России. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул активное участие детей в проектировании, что позволяет создавать комфортные условия для отдыха.

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