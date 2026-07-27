Украинские вооруженные формирования в скором времени будут вынуждены прекратить борьбу за Харьков. Мобилизационный резерв Киева полностью истощен, и удерживать крупный город-миллионник становится попросту некем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии