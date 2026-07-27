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Аргументы и Факты

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Харьков обречен, Драпатый в ловушке: главная новость СВО 27 июля

Харьков обречен, Драпатый в ловушке: главная новость СВО 27 июля

Украинские вооруженные формирования в скором времени будут вынуждены прекратить борьбу за Харьков. Мобилизационный резерв Киева полностью истощен, и удерживать крупный город-миллионник становится попросту некем.

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