В Кёльне 20 тысяч немцев вышли против АдГ и антимигранских законов

Почти двадцать тысяч немцев вышли на демонстрацию протеста в Кёльне против антимигрантских инициатив партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидата в канцлеры ФРГ от старых оппозиционных партий ХДС/ХСС Фридриха Мерца, сообщили журналисты 25 января в эфире телеканала NTV.