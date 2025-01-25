В Кёльне 20 тысяч немцев вышли против АдГ и антимигранских законов

Почти двадцать тысяч немцев вышли на демонстрацию протеста в Кёльне против антимигрантских инициатив партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидата в канцлеры ФРГ от старых оппозиционных партий ХДС/ХСС Фридриха Мерца, сообщили журналисты 25 января в эфире телеканала NTV.
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