Новый пресс-секретарь Белого дома ошиблась, назвав своего мужа президентом

Новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария оговорилась во время своего дебютного официального брифинга 13 октября, случайно назвав собственного супруга президентом.
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