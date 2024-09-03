Лидеры Японии и Вьетнама договорились продолжать укреплять связи

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и новый лидер Вьетнама То Лам подтвердили во вторник, что их страны продолжат укреплять экономическое партнерство и содействовать обменам между людьми, сообщает 3 сентября деловое агентство Kyodo News.
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