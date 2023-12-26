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Четверо из пяти россиян планирует формировать накопления в 2024 году

Четверо из пяти россиян планирует формировать накопления в 2024 году

В уходящем году этой цели удалось достичь трети граждан.Большинство россиян (81%) в наступающем году планируют откладывать деньги с зарплаты, выяснили в преддверии Нового года СберСтрахование жизни и сервис для поиска работы и подбора персонала Работа.

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