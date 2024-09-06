Капремонт здания судебного участка мирового судьи в Казани завершат до конца года

В Казани в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан» ремонтируют здание судебного участка мировых судей по Приволжскому судебному району, расположенного по адресу: Габишева, 35.
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