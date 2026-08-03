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Новости Тамбова

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Реновация Тамбовского Арбата вышла в финал всероссийского конкурса

Реновация Тамбовского Арбата вышла в финал всероссийского конкурса

Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Победителем в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» стал проект «Реновация пешеходной части улицы Коммунальной в городе Тамбове», представленный комитетом архитектуры и градостроительства областного центра.

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