Реновация Тамбовского Арбата вышла в финал всероссийского конкурса

Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Победителем в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» стал проект «Реновация пешеходной части улицы Коммунальной в городе Тамбове», представленный комитетом архитектуры и градостроительства областного центра.
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