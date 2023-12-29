Поздравление Председателя СК России с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым

Уважаемые коллеги и дорогие друзья! Ветераны следствия и Великой Отечественной войны, студенты и кадеты!Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!Провожая старый год, мы подводим его итоги, с гордостью отмечаем достигнутые успехи.
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