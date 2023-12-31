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FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X в 2024 году

FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X в 2024 году

Global Look Press/Delcia Lopez/Keystone Press Agency Кандидат на пост президента США Дональд Трамп потерпит поражение, а компания Х (бывший Twitter) миллиардера Илона Маска обанкротится в 2024 году, согласно опубликованному 31 декабря прогнозу The Financial Times.

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