Самые старые и знаменитые деревья бывшего СССР

В границах бывшего СССР можно найти множество удивительных старых деревьев, которые не только впечатляют своим возрастом, но и являются живыми памятниками природы и истории! В основном эти уникальные деревья расположены на территории России, но есть и выдающиеся экземпляры в сопредельных странах (как правило, бывшего СНГ).