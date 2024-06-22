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Самые старые и знаменитые деревья бывшего СССР

Самые старые и знаменитые деревья бывшего СССР

В границах бывшего СССР можно найти множество удивительных старых деревьев, которые не только впечатляют своим возрастом, но и являются живыми памятниками природы и истории! В основном эти уникальные деревья расположены на территории России, но есть и выдающиеся экземпляры в сопредельных странах (как правило, бывшего СНГ).

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