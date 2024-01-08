Эксперт назвал невозможным новое контрнаступление ВСУ даже после поставок F-16

REUTERS/Valentyn Ogirenko Истребители F-16, поставки которых Украина ждет от Норвегии, не сыграют никакой роли на фронте и не помогут ВСУ провести еще одно контрнаступление, заявил в беседе с РЕН ТВ контр-адмирал запаса, кандидат военных наук Михаил Чекмасов.
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