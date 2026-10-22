Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Мэйкл Кэррик после поражения от «Комо» (1:4) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов ответил на критику тактических решений со стороны полузащитника Бруну Фернандеша.
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