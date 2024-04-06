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Россияне выиграли медальный зачет Кубка мира по самбо

Россияне выиграли медальный зачет Кубка мира по самбо

В Ереване завершился Кубок мира по самбо. Как сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS), победителями общего зачета стали спортсмены из России, выступавшие в нейтральном статусе по решению исполкома FIAS.

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