В Минстрой РФ обсудили ход реализации программы развития Крыма

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк принял участие в совещании под председательством заместителя главы Минстрой РФ Алмаза Хусаинова по вопросам реализации государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
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