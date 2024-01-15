Мунтяну требует повышения зарплат прокурорам

Исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну предупредил парламент и правительство «относительно выполнения решения Конституционного суда, в котором четко указано, что зарплаты прокуроров должны корректироваться как минимум в соответствии с уровнем инфляции», чего не происходило с 2018 года.