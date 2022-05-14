Зарипов хочет подписать с «Ак Барсом» контракт на год и 20 млн рублей («Бизнес Online»)

Данис Зарипов хочет подписать с «Ак Барсом» контракт на год и 20 млн рублей. Как сообщает «Бизнес Online», 41-летний нападающий планирует продолжить карьеру.

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